В Кемерове таксист подрался с клиентом на крыше троллейбуса (видео)

Инцидент произошёл вечером 17 февраля. По словам очевидца, в районе торгового центра «Я» между таксистами и клиентами, которые отказались платить за проезд, возник конфликт, переросший в драку.

Один из «безбилетников», пытаясь скрыться от разъярённого водителя, побежал в сторону Кузнецкого проспекта, залез на троллейбус, а затем с него перепрыгнул на подъехавший автобус. Следом за ним на крышу общественного транспорта влез и таксист, вооружённый электрошокером, и «началась битва».

Видео драки очевидец слил в соцсеть с припиской «Пятничка в Кемерово, приятного просмотра )».

В комментариях пользователи разделились на тех, кто поддерживает таксистов, и тех, кто считает, что бить «зайцев» электричеством — это слишком.

Судя по кадрам, один из участников драки был вооружён ещё и битой. Чем закончилась потасовка, неизвестно, но, как стало известно Сибдепо, до полиции дело не дошло, разобрались сами.