В Кемерове троллейбус сбил пешехода на улице Марковцева

В столице Кузбасса на улице Марковцева водитель троллейбуса сбила 71-летнего пешехода.

«По предварительным данным, водитель троллейбуса, начав движение от остановочного пункта «Гипермаркет АЛПИ», совершила наезд и травмировала пешехода, которая, не дожидаясь отъезда троллейбуса от остановочного пункта, вышла на проезжую часть», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Водитель троллейбуса рассказала сотрудникам Госавтоинспекции, что при начале движения услышала стук в районе третьей двери. Остановившись, она увидела лежащую женщину. Пострадавшей пенсионерке назначили амбулаторное лечение.

Как так получилось, что пешеход оказался сбит троллейбусом — правоохранители выяснят в ходе проверки, рассказали Сибдепо в отделении пропаганды кемеровской ГИБДД.