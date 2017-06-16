В Кемерове участок дороги на бульваре Строителей реконструируют из-за ям

В Кемерове участок дороги на бульваре Строителей в районе домов №44 – 46 реконструируют из-за ям. Дорожное полотно вновь стало проседать после того, как подрядчик положил там новый асфальт.

«Когда принималось решение об асфальтировании, вопрос о неровностях стоял, но все связывали его с неправильно выполненным ранее ремонтом этого участка и считали, что двухслойное покрытие, которое здесь уже выполнено, разрешит ситуацию. Впоследствии мы увидели, что это ситуацию не разрешило, и, соответственно, этот участок не может быть принят», – сказал во время объезда глава города Илья Середюк.

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Он добавил, что за всю историю существования этой дороги здесь всегда возникали проблемы. Мэр считает, что на этом участке целесообразнее было бы сделать бетонное основание.

«Специалисты разного профиля говорят, что проблема на этом участке кроется намного глубже в прямом смысле, то есть в основании этого участка. Когда-то здесь проходила река, возможно, был лог. Также они говорят о необходимости поднятия старых архивных документов. Необходимо будет выработать отдельный проект на этот участок, выполнить эти работы, которые контрактом с действующим подрядчиком уже не предусмотрены. Это отдельный расчёт стоимости уже не капитального ремонта, а реконструкции этого участка, отдельная оплата», – отметил Илья Середюк.

Ранее Сибдепо сообщал, что во время объезда стало известно, когда в Кемерове завершат ремонт Кузбасского моста.