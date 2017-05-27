В Кемерове украли голубые ели из нового сквера

Деревья были высажены на бульваре Строителей несколько дней назад.

Из сквера, разбитого на Бульваре Строителей в Кемерове, похищены голубые ели, высаженные несколько дней назад. Неизвестные подъехали на автомобиле, выкопали и увезли маленькие ёлочки, сообщает телекомпания «Вести-Кузбасс». У преступления были очевидцы, но они сумели запомнить только цвет машины, на которой увезли саженцы.

«Вандалы вырвали 28 голубых елей и увезли их, видимо, по своим садовым участкам. А может быть, просто на продажу. Очень обидно, что жители приняли наш подарок именно таким образом. Мы обратились в полицию», — рассказала корреспонденту «Вестей» Елена Зорина – представитель компании, подарившей городу деревья.

Сквер на бульваре Строителей, посвящённый 100-летию Кемерова, был разбит 23 мая. Кроме голубых елей там высадили 15 кустов розового миндаля и 10 барбарисов.