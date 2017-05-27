Происшествия

В Кемерове украли голубые ели из нового сквера

Деревья были высажены на бульваре Строителей несколько дней назад.

Из сквера, разбитого на Бульваре Строителей в Кемерове, похищены голубые ели, высаженные несколько дней назад. Неизвестные подъехали на автомобиле, выкопали и увезли маленькие ёлочки, сообщает телекомпания «Вести-Кузбасс». У преступления были очевидцы, но они сумели запомнить только цвет машины, на которой увезли саженцы.

«Вандалы вырвали 28 голубых елей и увезли их, видимо, по своим садовым участкам. А может быть, просто на продажу. Очень обидно, что жители  приняли наш подарок именно таким образом. Мы обратились в полицию», — рассказала корреспонденту «Вестей» Елена Зорина – представитель компании, подарившей городу деревья.

Сквер на бульваре Строителей, посвящённый 100-летию Кемерова, был разбит 23 мая. Кроме голубых елей там высадили 15 кустов розового миндаля и 10 барбарисов.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

6 советов для идеальной свадьбы

В преддверии горячего сезона Сибдепо решил помочь будущим молодожёнам и узнал секреты хорошей свадьбы
Чтиво

5 типов фитнес-тренеров, которых ненавидят клиенты

Каким не должен быть тренер, чтобы мы его любили
Кинопрокат

«Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» — рецензия на фильм

Почему серию о пиратах пора заканчивать
Опрос

Лучшая пицца: выбираем номинантов премии Афиши Сибдепо

Сибдепо предлагает читателям составить шорт-лист служб доставки пиццы

Сегодня в Кемерове

Популярное