В Кемерове уличного грабителя-рецидивиста лишили свободы на 3,5 года

В Кемерове Ленинский районный суд вынес приговор ранее судимому 25-летнему местному жителю, которого обвиняли в совершении преступления по статье «Грабёж».

В мае 2017 года он напал на улице на женщину. Сотрудники кемероского отдела полиции «Ленинский» УМВД России выяснили, что 30-летняя пострадавшая возвращалась от подруги, когда рядом с домом на неё напал неизвестный.

«Мужчина, угрожая расправой, забрал мобильный телефон и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила около 30 000 рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска по фототеке установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе следствия 25-летний кемеровчанин во всём признался и рассказал, что похищенные телефон и золотую цепочку продал знакомому. Полученные деньги он потратил на спиртное.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.