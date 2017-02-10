Новости
Кузбасс
В Кемерове управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за невывоз снега

В Кемерове управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч за невывоз снега

УК не убирала снег со двора многоквартирного дома на Шахтёров.

Управляющую компанию (УК) ООО «ЖСЦ «Квартиры Кемерова» оштрафовали на 50 тысяч рублей за невывоз снега. Установлено, что во дворе многоквартирного дома на Шахтёров, 72 УК не обеспечила надлежащее состояние дворового проезда, пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов.

Решение о наложении штрафа приняла Госжилинспекция Кемеровской области. Об этом сообщает комитет по работе со СМИ администрации областного центра.

Всего за зимний период сотрудники МБУ «Жилкомцентр» при осмотрах дворов выявили 2449 фактов ненадлежащего содержания кровель и козырьков придомовых территорий и контейнерных площадок. Все замечания передали в управляющие организации для оперативного устранения. По состоянию на 9 февраля устранены 2397 нарушений.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Кто согреет жителей Рудничного района Кемерова

Какую выгоду получит город при переключении нагрузки двух газовых котельных на ТЭЦ и как это повлияет на жизнь жителей Радуги
Лонгрид

Игры, которые убивают наших детей. 18+

Всё, что нужно знать про "группы смерти" и другие "суицидальные игры"
Цена недели

Сколько стоит подстричься в Кемерове

Сибдепо вместо вас обзвонил парикмахерские и барбершопы и узнал цены на стрижку
Автодепо

Выбираем самый эпичный «подснежник» Кузбасса

Сибдепо выбрал 20 лучших фото заснеженных автомобилей и предлагает читателям принять участие в голосовании

Сегодня в Кемерове

Популярное