В Кемерове управляющую компанию оштрафовали на 50 тысяч за невывоз снега

УК не убирала снег со двора многоквартирного дома на Шахтёров.

Управляющую компанию (УК) ООО «ЖСЦ «Квартиры Кемерова» оштрафовали на 50 тысяч рублей за невывоз снега. Установлено, что во дворе многоквартирного дома на Шахтёров, 72 УК не обеспечила надлежащее состояние дворового проезда, пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов.

Решение о наложении штрафа приняла Госжилинспекция Кемеровской области. Об этом сообщает комитет по работе со СМИ администрации областного центра.

Всего за зимний период сотрудники МБУ «Жилкомцентр» при осмотрах дворов выявили 2449 фактов ненадлежащего содержания кровель и козырьков придомовых территорий и контейнерных площадок. Все замечания передали в управляющие организации для оперативного устранения. По состоянию на 9 февраля устранены 2397 нарушений.