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В Кемерове установили чёткий график ремонта дороги на Нахимова

В Кемерове установили чёткий график ремонта дороги на Нахимова

На ремонтируемом участке автодороги будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч.

В четверг, 12 октября, в Кемерове установили чёткий график ремонта дороги по улице Нахимова. Теперь специалисты будут ремонтировать дорожное полотно с 10:00 до 16:00, а также ночью.

«Данное расписание ремонтных работ будет действовать, пока дорогу не починят», — рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что на ремонтируемом участке дороги будет действовать скоростное ограничение – до 40 км/ч. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и выбирать более удобные маршруты для своего передвижения по городу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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