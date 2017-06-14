В Кемерове установили надзор за осужденным участником террористической организации

В октябре 2015 года Московский окружной военный суд осудил 26-летнего жителя Красноярска по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Он планировал вступить в ряды ИГИЛ (террористическая группировка запрещена на территории РФ — прим. Сибдепо). Его задержали по пути в Стамбул. Вот уже два года мужчина отбывает наказание в кемеровской колонии. Через два месяца он выйдет на свободу, но в течение следующих трёх лет будет находиться под надзором по новому решению суда.

«Во время отбывания лишения свободы он признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания. Кемеровский суд установил административный надзор за мужчиной, совсем скоро он выйдет на свободу. Возможно, он останется жить в Кемерове, а может и вернётся домой в Красноярск», — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

В течение трёх лет мужчине нельзя будет появляться на территории дошкольных и школьных учреждений. Также ему запрещается посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Ему будет запрещено появляться на улице в период с 23:00 до 6:00, а также нельзя будет покидать территорию муниципального образования по месту жительства и ему нужно будет четыре раза в месяц появляться в органах внутренних дел для регистрации.