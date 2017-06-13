В Кемерове установили памятник дорожной спецтехнике

В областном центре на ул. 2 Камышинская появился новый сквер. Там на постаменте установили памятник дорожной спецтехнике ЗИЛ-130.

«Новую зелёную зону оборудовали сотрудники дорожного предприятия АО «ДЭК». Для её создания потребовалось высадить 70 кв. м цветников, 35 саженцев липы, душистой сирени, стройных сосёнок и семи вечнозелёных туй», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным пресс-службы, в ближайшее время в сквере появятся пешеходные дорожки и тротуар, выложенные плиткой. Также там установят два садовых дивана.

ЗИЛ-130 эксплуатировали в течение 25 лет. Когда-то его использовали для посыпки песком дорог в Заводском районе Кемерова.