В Кемерове устраняют последствия прорыва трубы с горячей водой

На перекрёстке проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской работают сотрудники теплосетей.

29 июня в столице Кузбасса на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской прорвало трубу с горячей водой. В настоящее время специалисты теплосетей ведут восстановительные работы.

«Специалисты устраняют последствия ЧП. Из-за прорыва трубы на бок завалился светофор. Его временно демонтировали, после того, как сотрудники теплосети закончат работы, его установят на прежнее место», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Кемерова.

В настоящее время движение на перекрёстке регулируется другими светофорными объектами, которые установлены на данном участке дороги.