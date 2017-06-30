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В Кемерове устраняют последствия прорыва трубы с горячей водой

В Кемерове устраняют последствия прорыва трубы с горячей водой

На перекрёстке проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской работают сотрудники теплосетей.

29 июня в столице Кузбасса на пересечении проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской прорвало трубу с горячей водой. В настоящее время специалисты теплосетей ведут восстановительные работы.

«Специалисты устраняют последствия ЧП. Из-за прорыва трубы на бок завалился светофор. Его временно демонтировали, после того, как сотрудники теплосети закончат работы, его установят на прежнее место», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Кемерова.

В настоящее время движение на перекрёстке регулируется другими светофорными объектами, которые установлены на данном участке дороги.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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