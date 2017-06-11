В Кемерове в автомобильном потоке заметили ребёнка за рулём иномарки

В Кемерове автомобилисты заметили, что за рулём Volkswagen Golf с новосибирскими номерами находился несовершеннолетний ребёнок. Машина двигалась в общем потоке, а юный водитель сидел за рулём вместе со взрослым мужчиной. Соответствующее видео появилось в паблике «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте».

«Большинство водителей точно так же учились управлять машиной. Отец садил на колени и объяснял, что да как. Я считаю, что это не плохо, но где-нибудь в поле, не в черте города», — рассказал Сибдепо очевидец инцидента.

Согласно правилам дорожного движения, управлять любым автотранспортом могул люди, достигшие совершеннолетнего возраста и имеющие водительское удостоверение. Садиться за руль без прав могут только ученики автошкол строго под контролем инструктора.