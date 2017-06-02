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В Кемерове в День города праздничный фейерверк продлится восемь минут

В Кемерове в День города праздничный фейерверк продлится восемь минут

Он начнётся в 22:30.

В столице Кузбасса в День города и День России праздничный фейерверк на Университетском мосту начнётся в 22:30. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко.

«Планируется, что фейерверк будет не хуже, чем на 9 мая, — рассказал Олег Коваленко. — Продлится он восемь минут. Предлагаем всем его посмотреть, видно будет издалека».

Замглавы города отметил, что после фейерверка кемеровчан развезут по домам. Общественный транспорт совершит последние рейсы из центра города в 23:40.

Ранее Сибдепо сообщал об артистах, которые выступят 12 июня в областном центре. Для жителей столицы Кузбасса споют группа «Город 312», экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков и кемеровская группа «Семь пятниц».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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