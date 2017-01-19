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Кузбасс
В Кемерове в ДТП с фурой у Nissan оторвало заднюю часть

В Кемерове в ДТП с фурой у Nissan оторвало заднюю часть

Авария произошла на трассе «Кемерово – Берёзовский».

19 января на трассе «Кемерово – Берёзовский» столкнулись фура и Nissan Cefiro. В результате ДТП легковой автомобиль получил значительные повреждения – у машины оторвало заднюю часть.

«Предварительно установлено, что у грузовика занесло прицеп. Также, по предварительным данным, в аварии никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Столкновение произошло на территории города Кемерово», – сообщили Сибдепо в отделе пропаганды Госавтоинспекции Кузбасса.

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Как рассказал Сибдепо очевидец аварии Юрий Селиверстов, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и МЧС.

«Со слов водителя Nissan, он ехал из Кемерова в Берёзовский. На подъёме перед посёлком Латыши во встречном направлении двигалась фура с прицепом. Водитель грузовика не справился с управлением, и фуру сложило пополам. Мужчина за рулём Nissan принял вправо, чтобы избежать столкновения, но его автомобиль столкнулся с прицепом. В ДТП никто не пострадал», – пояснил Юрий Селиверстов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области онлайн-журналу сообщили, что на место аварии выезжали четыре человека и одна единица техники. Спасатели отключили аккумуляторные батареи машин. Установлено, что в грузовике и легковом автомобиле находилось по одному человеку.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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