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В Кемерове в ГЦС «Кузбасс» ликвидировали «террористов»

В Кемерове в ГЦС «Кузбасс» ликвидировали «террористов»

Учения прошли 12 октября утром.

В Кемерове 12 октября утром успешно прошли командно-штабные учения «Метель-2017». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По легенде, представители международной террористической организации захватили 14 «заложников» в Губернском центре спорта «Кузбасс». «Злоумышленники» выдвинули властям и силовым структурам региона свои требования.

«Оперативный штаб Кемеровской области принял решение о штурме спортивного объекта и захвате представителей международной террористической организации. В результате вооруженного сопротивления «террористы» были ликвидированы», — рассказали в мэрии.

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Учения были направлены на отработку действий, направленных на эвакуацию населения, практическую отработку вопросов организации и осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта в месте скопления большего количества людей.

Текст: Карина Миллер.
Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Кемеровской области

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