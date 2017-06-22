В Кемерове в Красном озере утонул житель Нижнего Новгорода

В областном центре в Красном озере утонул 41-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчина приехал в Кузбасс с целью навестить мать.

По данным следствия, во вторник, 20 июня, мужчина вместе с друзьями отдыхал на берегу Красного озера. Вместе с товарищами он употреблял алкогольные напитки. В какой-то момент потерпевший решил пойти искупаться, но назад не вернулся. Отсутствие мужчины друзья заметили спустя несколько часов.

«Товарищи потерпевшего по телефону сообщили его матери, что потеряли мужчину. Поскольку он так и не вернулся домой, на следующий день женщина обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину смерти потерпевшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.