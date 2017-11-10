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Кузбасс
В Кемерове в районе «Азота» изменились правила движения транспорта

В Кемерове в районе «Азота» отменили круговое движение

Теперь возле «Азота» вместо «кольца» будет обычный перекрёсток.

По информации МБУ «Центр организации дорожного движения», обязательное движение транспорта по кольцевой развязке в районе центральной проходной КАО «АЗОТ» отменено. С 8 ноября действует следующая приоритетность проезда автомобилей через данный перекресток:

·​ улицы Красноармейская Грузовая являются главными по отношению к ул. Троллейная;

·​ разрешено движение по улице Грузовой в прямом направлении в сторону улицы Красноармейской.

В настоящее время на данном участке специалисты демонтировали знаки кольцевого движения и заменили их знаками приоритета движения 2.1 «Главная дорога» и 2.4. «Уступи дорогу».

Напомним, ранее вступили в силу изменения в организации движения на кольцевых перекрестках.  С 8 ноября круг на перекрёстке с круговым движением теперь всегда в приоритете, а прилегающие к нему дороги становятся второстепенными.

Текст: Алла Мождженская.

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