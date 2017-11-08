В Кемерове в районе «Азота» столкнулись  Mercedes-Benz и троллейбус

Со среды, 8 ноября, на участке, где случилась авария, изменились правила проезда перекрёстка с круговым движением.

В среду, 8 ноября, в утреннее время в Кемерове в районе «Азота» на перекрёстке с круговым движением столкнулись Mercedes-benz и троллейбус. По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал, а «легковушке» нанесён материальный ущерб.

«Скорее всего, водитель Mercedes-benz не обратил внимание на знаки и ехал там по привычке, считая, что кольцо является второстепенным», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают жителям региона о том, что с сегодняшнего дня, 8 ноября 2017 года, в законную силу вступили поправки к правилам дорожного движения. Теперь круг на перекрёстке с круговым движением считается главным, а прилегающие к нему дороги – второстепенными.

Автомобилистов просят быть внимательными и выполнять все предписания дорожных знаков. В районе «Азота» установлены новые знаки, которые сообщают водителям о приоритете движения по кругу. Любая ошибка на дороге может привести к непоправимым последствиям.