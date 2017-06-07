Авто
Кузбасс
В Кемерове в рамках акции «Мобильный патруль» водителя маршрутки оштрафовали за нарушение ПДД

В Кемерове в рамках акции «Мобильный патруль» водителя маршрутки оштрафовали за нарушение ПДД

Жительница областного центра сняла на видео, как мужчина за рулём ПАЗа во время движения разговаривал по телефону.

Кемеровчанка сняла на видео, как водитель маршрутного такси №36 во время движения разговаривал по телефону. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, женщина отправила ролик в проект «Мобильный патруль».

На кадрах записи видно, что мужчина за рулём ПАЗа одной рукой держит руль, а второй – телефон возле уха. При этом он ещё умудрялся обилечивать пассажиров.

«Автоинспекторы установили личность водителя и пригласили его в Госавтоинспекцию для дачи объяснения. Отрицать свою вину мужчина не стал», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге водителя оштрафовали на 1500 рублей. Правоохранители напоминают, что разговаривать по телефону за рулём можно, но только по гарнитуре или в режиме громкой связи.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: opertv.ru.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Чтиво

Сбербанк открыл отделение для людей с ограниченными возможностями в Кемерове

Банк, одинаково доступный для всех
Кинопрокат

«Чудо-женщина»: рецензия на фильм

Почему "Чудо-женщина" достойна и не достойна вашего внимания
Гид

8 вариантов для первого свидания в Кемерове

Куда отправиться с будущей второй половинкой?

Сегодня в Кемерове

Популярное