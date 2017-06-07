В Кемерове в рамках акции «Мобильный патруль» водителя маршрутки оштрафовали за нарушение ПДД
Жительница областного центра сняла на видео, как мужчина за рулём ПАЗа во время движения разговаривал по телефону.
Кемеровчанка сняла на видео, как водитель маршрутного такси №36 во время движения разговаривал по телефону. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, женщина отправила ролик в проект «Мобильный патруль».
На кадрах записи видно, что мужчина за рулём ПАЗа одной рукой держит руль, а второй – телефон возле уха. При этом он ещё умудрялся обилечивать пассажиров.
«Автоинспекторы установили личность водителя и пригласили его в Госавтоинспекцию для дачи объяснения. Отрицать свою вину мужчина не стал», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
В итоге водителя оштрафовали на 1500 рублей. Правоохранители напоминают, что разговаривать по телефону за рулём можно, но только по гарнитуре или в режиме громкой связи.