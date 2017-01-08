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Кузбасс

В Кемерове в рамках Siberian Trip иностранцы прокатятся на собачьих упряжках

Представители восьми стран пробудут в столице Кузбасса до 9 января.

8 января в Кемерове стартовал этап международного проекта Siberian Trip («Сибирское путешествие»). Восемь представителей других стран пробудут в столице Кузбасса до 9 января включительно.

Сегодня иностранцев ожидает развлекательная программа в туристическом центре «Таёжная заимка». Молодые люди покатаются на собачьих упряжках и поучаствуют в конкурсах. Также на 8 января запланированы прогулка по областному центру и вечеринка в одном из баров.

«Завтра в рамках проекта состоятся экскурсии по музею-заповеднику «Красная горка» и по центру города, — сообщил Сибдепо президент молодёжной организации Ротаракт-клуб «Кемерово» Сергей Ильин. — Участникам Siberian Trip из Франции, Англии, Аргентины, Австралии, Италии, Дании, Мексики, Швеции расскажут о самых значимых местах столицы Кузбасса».

«Сибирское путешествие» — это международный проект по обмену опытом между странами. Во время него предварительно отобранные иностранцы ездят по городам Сибири и участвуют в социальной, благотворительной, общественной и образовательной деятельности.

В 2017 году участники проекта уже побывали в Омске и Новосибирске. После Кемерова они отправятся в Красноярск.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com.

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