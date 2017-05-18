Авто
Кузбасс
В Кемерове в результате ДТП одна «легковушка» оказалась на крыше другой

В Кемерове в результате ДТП одна «легковушка» оказалась на крыше другой

Авария произошла 18 мая на улице Марковцева, 14.

В четверг, 18 мая, в Кемерове по улице Марковцева, 14 в вечернее время произошло серьёзное ДТП. Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля. Очевидцы опубликовали в Сети снимки с места происшествия.

«Водитель автомобиля Volkswagen Passat перестроился в правый ряд на высокой скорости и угодил в два припаркованных автомобиля Nissan. Водитель жив, но подушки безопасности не сработали. Спустившиеся владельцы поврежденных авто были очень шокированы увиденным», — рассказал Сибдепо свидетель аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

См. также

Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов не пренебрегать правилами дорожного движения. В большинстве случаев малейшая ошибка водителя приводит к аварии.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com

Комментарии

Рекомендуем

Тест

Царская сажень, шкалик и русская доля: тест на знание мер и весов

Как вы разбираетесь в системах мер и весов?
Спецпроекты

9 мая с Сибдепо: 5 000 кемеровчан «На орбите Победы»

Ищите себя на фото и видео!
Ретро

Старый Кемерово в непогоду: очарование и романтика!

Так когда-то выглядела столица Кузбасса в дождь
Чтиво

Счастливое число: как кемеровчанин выиграл «Год пива»

Как "Бирма" отмечала день рождения

Сегодня в Кемерове

Популярное