В Кемерове в результате ДТП одна «легковушка» оказалась на крыше другой

В четверг, 18 мая, в Кемерове по улице Марковцева, 14 в вечернее время произошло серьёзное ДТП. Водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля. Очевидцы опубликовали в Сети снимки с места происшествия.

«Водитель автомобиля Volkswagen Passat перестроился в правый ряд на высокой скорости и угодил в два припаркованных автомобиля Nissan. Водитель жив, но подушки безопасности не сработали. Спустившиеся владельцы поврежденных авто были очень шокированы увиденным», — рассказал Сибдепо свидетель аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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