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В Кемерове в столкновении троллейбуса и Peugeot пострадали два человека, в том числе и ребёнок

В Кемерове в столкновении троллейбуса и Peugeot пострадали два человека, в том числе и ребёнок

Травмы получили пассажиры легкового авто.

В Кемерове на пересечении Ленина и Мичурина столкнулись троллейбус и легковой автомобиль. Водитель общественного транспорта въехал в Peugeot, остановившийся на «красный» сигнал светофора.

В ДТП пострадали два пассажира Peugeot: 6-летняя девочка и её 36-летний отец. В момент происшествия ребёнок находился в детском удерживающем устройстве. Обоим травмированным назначили амбулаторное лечение.

«Троллейбус был полным, никто из его пассажиров за медицинской помощью не обращался», — рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской ГИБДД.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Они оказали первую помощь пострадавшим, рассказали изданию в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

По факту аварии проводится проверка, во время которой правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия в Центральном районе города.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД г.Кемерово.

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