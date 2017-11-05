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В Кемерове в тройном ДТП пострадали два человека, иномарка и две «Лады»

В Кемерове в тройном ДТП пострадали два человека, иномарка и две «Лады»

Авария произошла ночью в центре города.

В ночь на 4 ноября в столице Кузбасса произошло тройное ДТП. По предварительным данным, в 1:30 на пересечении улицу Тухачевского и Гагарина водитель Lada Priora столкнулся с автомобилем Lada 21144.

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По сообщению отдела пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель Lada Priora двигался по улице Гагарина со стороны улицы Каменской в сторону улицы Терешковой. После столкновения Lada Priora отбросило на стоящую во встречном направлении иномарку Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Priora.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово, Регион-42 Кемерово.

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