В Кемерове в упаковке с кедровыми орехами обнаружили высокое содержание плесени
Проба поступила в лабораторию в рамках производственного контроля.
В Кемерове в вакуумной упаковке с кедровыми орехами обнаружили высокое содержание плесени. Проверку продукции провели специалисты ФГБУ «Кемеровская МВЛ».
«В отдел ветсанэкспертизы поступила проба орехов кедровых неочищенных в вакуумной упаковке на соответствие СТО 10879097-5-2015, специалистами отдела было обнаружено превышение количества плесеней более чем в 5 раз», – сообщает пресс-служба учреждения.
Отмечается, что проба поступила в лабораторию в рамках производственного контроля 11 января 2017 года.
Фото: Google Images.