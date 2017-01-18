В Кемерове в упаковке с кедровыми орехами обнаружили высокое содержание плесени

Проба поступила в лабораторию в рамках производственного контроля.

В Кемерове в вакуумной упаковке с кедровыми орехами обнаружили высокое содержание плесени. Проверку продукции провели специалисты ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

«В отдел ветсанэкспертизы поступила проба орехов кедровых неочищенных в вакуумной упаковке на соответствие СТО 10879097-5-2015, специалистами отдела было обнаружено превышение количества плесеней более чем в 5 раз», – сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что проба поступила в лабораторию в рамках производственного контроля 11 января 2017 года.