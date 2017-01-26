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В Кемерове вдвое увеличат число осуждённых, привлекаемых к уборке снега

В Кемерове вдвое увеличат число осуждённых, привлекаемых к уборке снега

В настоящее время на учёте уголовно-исполнительной инспекции состоит 264 осуждённых к исправительным работам и 499 осуждённых к обязательным работам.

В Кемерове вдвое увеличат число осуждённых, привлекаемых к уборке снега. Об этом стало известно на совещании в администрации областного центра.

«На днях к уборке улиц должны привлечь ещё 20 человек. Таким образом, их число увеличится до 40. Работать они будут во всех районах города, где необходима дополнительная помощь», – рассказал Сибдепо руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Кемеровской области Павел Акуленко.

Отметим, что сейчас на учёте уголовно-исполнительной инспекции состоит 264 осуждённых к исправительным работам и 499 осуждённых к обязательным работам. В связи с этим на совещании обсуждался вопрос об их привлечении к уборке дворов в рамках взаимодействия с управляющими компаниями.

Павел Акуленко добавил, что в настоящее время около шести управляющих организаций сотрудничают с ГУФСИН, привлекая осуждённых к уборке придомовых территорий.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Znak.com.

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