В Кемерове ветераны ВОВ вручили паспорта 14-летним горожанам

11 мая 2017 года десять юных кемеровчан получили свой первый «взрослый» документ.

В четверг, 11 мая, в Кемерове ветераны Великой Отечественной войны вручили 14-летним горожанам их первый «взрослый» документ. Мероприятие «Я гражданин Российской Федерации» состоялось в музее Совета ветеранов Центрального района.

«Каждый юный кемеровчанин в этот день получил не только паспорт, но и наставления беречь Родину и быть достойным гражданином Российской Федерации от фронтовика Леонида Ивановича Козина и труженика тыла Прокопия Ильича Портных», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

После торжественной церемонии ветераны ВОВ пообщались с детьми. Они рассказали мальчикам и девочкам о своих боевых подвигах и трудовой жизни после войны.