В Кемерове во время пожара погибла пожилая женщина

В воскресенье, 22 января, около 19:40 в областном центре горел частный дом по улице Клары Цеткин, 27. В результате происшествия погибла женщина 1948 года рождения.

«Местные жители увидели, что горит соседний дом, и вызвали все оперативные службы. После того, как пламя было ликвидировано, в жилье нашли тело пенсионерки. Известно, что женщина проживала одна», – рассказали Сибдепо в СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«На момент прибытия первого подразделения из окна дома шёл дым. В одной из комнат выгорел пол на площади три кв. м. и стена на площади восемь кв. м., также обгорели мебель и личные вещи», – рассказали онлайн-журналу в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В ликвидации пожара участвовали 14 человек и три единицы спецтехники. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём во время курения.