В Кемерове водитель BMW не захотел стоять в пробке и получил штраф

В Кемерове в рамках «Мобильного патруля» оштрафовали водителя BMW. Очевидец снял на видео, как автомобилист не захотел стоять в пробке в районе площади Пушкина и свернул направо, в сторону Островского.

В итоге сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Нарушителя оштрафовали на 500 рублей, передаёт пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

О том, что такое «Мобильный патруль» и как с помощью фото и видео наказывать «шумахеров» на дорогах Кузбасса, читайте в материале Сибдепо по ссылке.