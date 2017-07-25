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Кузбасс
В Кемерове водитель Cadillac сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе

В Кемерове водитель Cadillac сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе

55-летнего пострадавшего госпитализировали.

Поздним вечером 24 июля в Кемерове водитель Cadillac сбил пешехода. ДТП произошло на улице Автозаводская в 22:10, сообщили Сибдепо в городской ГИБДД.

«По словам автомобилиста, мужчина перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 55-летнего пострадавшего госпитализировали», — рассказали изданию в отделении пропаганды кемеровской Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГИБДД, 29-летний водитель Cadillac был трезвым в момент происшествия. По факту аварии проводится проверка. Правоохранители установят все обстоятельства аварии в областном центре.

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию во время движения. Пешеходов призывают переходить дорогу в установленных местах, убедившись в собственной безопасности.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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