В Кемерове водитель Chevrolet Spark на зебре сбил женщину
Авария произошла 28 октября на улице Терешковой в 20:00.
В субботу, 28 октября, в Кемерове водитель Chevrolet Spark сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на улице Терешковой в 20:00.
«По предварительным данным, автомобилист двигался по улице Терешковой со стороны 62-го Проезда в направлении проспекта Химиков. Водитель нарушил ПДД, и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.
Известно, что женщина переходила дорогу слева направо по ходу движения машины. Горожанка получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при приближении к пешеходному переходу следует сбавлять скорость. Пешеходам же можно пересекать проезжую часть только по зебре, предварительно убедившись, что водитель вас видит и уступает дорогу.