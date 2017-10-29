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Кузбасс
В Кемерове водитель Chevrolet Spark на зебре сбил женщину

В Кемерове водитель Chevrolet Spark на зебре сбил женщину

Авария произошла 28 октября на улице Терешковой в 20:00.

В субботу, 28 октября, в Кемерове водитель Chevrolet Spark сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на улице Терешковой в 20:00.

«По предварительным данным, автомобилист двигался по улице Терешковой со стороны 62-го Проезда в направлении проспекта Химиков. Водитель нарушил ПДД, и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Известно, что женщина переходила дорогу слева направо по ходу движения машины. Горожанка получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при приближении к пешеходному переходу следует сбавлять скорость. Пешеходам же можно пересекать проезжую часть только по зебре, предварительно убедившись, что водитель вас видит и уступает дорогу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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