В Кемерове водитель Chevrolet Spark на зебре сбил женщину

В субботу, 28 октября, в Кемерове водитель Chevrolet Spark сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на улице Терешковой в 20:00.

«По предварительным данным, автомобилист двигался по улице Терешковой со стороны 62-го Проезда в направлении проспекта Химиков. Водитель нарушил ПДД, и совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Известно, что женщина переходила дорогу слева направо по ходу движения машины. Горожанка получила травмы различной степени тяжести. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при приближении к пешеходному переходу следует сбавлять скорость. Пешеходам же можно пересекать проезжую часть только по зебре, предварительно убедившись, что водитель вас видит и уступает дорогу.