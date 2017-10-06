В Кемерове водитель Land Cruiser получил крупный штраф за парковку на месте для инвалидов

В Кемерове водитель Toyota Land Cruiser припарковал своё авто на месте для инвалидов возле одного из торговых центров. Правонарушение снял на фото очевидец. Впоследствии снимок он отправил в проект «Мобильный патруль».

В итоге сотрудники ГИБДД установили владельца машины. В отношении него был составлен протокол. При этом автомобилиста оштрафовали на 5000 рублей.

Вместе с фото Toyota Land Cruiser очевидец прислал в «Мобильный патруль» снимок с аналогичным нарушением, которое допустил водитель Datsun.

«Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают работу по установлению владельца второго автомобиля», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

О том, что такое «Мобильный патруль» и как с помощью фото и видео наказывать «шумахеров» на дорогах Кузбасса, читайте в материале Сибдепо по ссылке.