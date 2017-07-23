В Кемерове водитель сбил женщину на остановке и уехал

22 июля в жилом районе Промышленновский водитель автомобиля «Жигули» сбил женщину, стоявшую на автобусной остановке «Дом культуры». Дочь пострадавшей разместила в социальной сети «ВКонтакте» просьбу помочь найти водителя. По её словам, после удара пострадавшая потерял сознание, а когда очнулась, сбившая её машина уже уехала. Оказывать помощь женщине водитель не стал. К счастью, трагедии не произошло, но женщина сильно ударилась головой и получила многочисленные ушибы. Номера машины женщина не запомнила.

Автомобиль – предположительно, белые «Жигули». Инцидент произошёл 22 июля в 19.40. Автомобиль двигался со стороны шахты «Владимирская» и сбил женщину, совершая разворот. Сотрудники ГИБДД не смогут найти водителя без помощи свидетелей. Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят написать пользовательнице социальной сети «Вконтакте» Кристине Гусевой либо сообщить в полицию.