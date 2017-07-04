В Кемерове водитель ВАЗа сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В понедельник, 3 июля, в Кемерове на улице Ноябрьской в 21:20 произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. 17-летний подросток двигался по тротуару, в это же время во встречном направлении ехал автомобиль ВАЗ-2114, за рулём которого был 35-летний мужчина.

«По предварительным данным, подросток начал объезжать столб на тротуаре, зацепился за него ручкой велосипеда, потерял равновесие и вылетел вместе с двухколёсным транспортным средством на проезжую часть, после чего был сбил автомобилем», — рассказали Сибдепо в отделении пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Подростка госпитализировали в больницу с различными травмами. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.