В Кемерове водитель врезался в попутный Chevrolet и скрылся, ДТП попало на видео
По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.
17 мая в Кемерове неизвестный водитель врезался в попутный Chevrolet Cruze и скрылся с места аварии. Момент ДТП сняли на видео.
На ролике запечатлено, как автомобилист, устроивший столкновение, пересекает сплошную полосу. После этого он хотел обогнать Cruze, однако из-за встречки не смог этого сделать и в результате врезался в него. В отделении пропаганды ГИБДД Кемерова факт аварии подтвердили.
«ДТП произошло 17 мая в 23:00 на улице Ноябрьская, в районе дома №36. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал», – пояснил собеседник онлайн-журнала.
По данному факту правоохранители проводят административное расследование.
Видео: youtube.com / Ruslan Bagmanov.
Фото: youtube.com / Ruslan Bagmanov.