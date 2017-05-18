Авто
Кузбасс
В Кемерове водитель врезался в попутный Chevrolet и скрылся, ДТП попало на видео

В Кемерове водитель врезался в попутный Chevrolet и скрылся, ДТП попало на видео

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование.

17 мая в Кемерове неизвестный водитель врезался в попутный Chevrolet Cruze и скрылся с места аварии. Момент ДТП сняли на видео.

На ролике запечатлено, как автомобилист, устроивший столкновение, пересекает сплошную полосу. После этого он хотел обогнать Cruze, однако из-за встречки не смог этого сделать и в результате врезался в него. В отделении пропаганды ГИБДД Кемерова факт аварии подтвердили.

«ДТП произошло 17 мая в 23:00 на улице Ноябрьская, в районе дома №36. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал», – пояснил собеседник онлайн-журнала.

По данному факту правоохранители проводят административное расследование.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / Ruslan Bagmanov.
Фото: youtube.com / Ruslan Bagmanov.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Счастливое число: как кемеровчанин выиграл «Год пива»

Как "Бирма" отмечала день рождения
Кинопрокат

«Меч короля Артура»: «Викинг» по-английски

Какой получилась самая ожидаемая премьера весны
Фоторепортажи

Кемерово под майским снегом: холодно, но красиво

Как Кемерово пережил непогоду
Гид

«Ночь музеев-2017» в Кемерове: тараканьи бега, колба и пулемёт

Что предлагают посмотреть кемеровские музеи в ночь на 21 мая

Сегодня в Кемерове

Популярное