В Кемерове водитель врезался в попутный Chevrolet и скрылся, ДТП попало на видео

17 мая в Кемерове неизвестный водитель врезался в попутный Chevrolet Cruze и скрылся с места аварии. Момент ДТП сняли на видео.

На ролике запечатлено, как автомобилист, устроивший столкновение, пересекает сплошную полосу. После этого он хотел обогнать Cruze, однако из-за встречки не смог этого сделать и в результате врезался в него. В отделении пропаганды ГИБДД Кемерова факт аварии подтвердили.

«ДТП произошло 17 мая в 23:00 на улице Ноябрьская, в районе дома №36. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал», – пояснил собеседник онлайн-журнала.

По данному факту правоохранители проводят административное расследование.