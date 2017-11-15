В Кемерове водителя «Газели» оштрафовали на 5 тысяч за попавшее на видео нарушение ПДД

В Кемерове на Октябрьском водитель «Газели» пересёк двойную сплошную и создал аварийную ситуацию. Нарушение ПДД зафиксировал видеорегистратор автомобиля, владельцу которого пришлось применить меры экстренного торможения, чтобы не попасть в ДТП. В итоге мужчина отправил ролик в «Мобильный патруль», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По этому факту правоохранители провели проверку. Они установили нарушителя. В отношении него полицейские составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Лихача оштрафовали на 5 000 рублей.

О том, что такое «Мобильный патруль» и как с помощью фото и видео наказывать «шумахеров» на дорогах Кузбасса, читайте в материале Сибдепо по ссылке.