Авто
Кузбасс
В Кемерове водителя маршрутки оштрафовали за попавший на видео проезд на «красный»

В Кемерове водителя маршрутки оштрафовали за попавший на видео проезд на «красный»

Очевидец отправил ролик с нарушением в «Мобильный патруль».

В Кемерове очевидец снял на видео, как водитель маршрутки №66т проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобилист нарушил ПДД на пересечении Дзержинского и Ленина.

В итоге мужчина прислал ролик в «Мобильный патруль». Сотрудники ГИБДД провели по данному факту проверку и установили водителя маршрутки.

«В отношении нарушителя полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове оштрафовали водителя автобуса за езду по трамвайным путям. Тогда очевидец также отправил видео с нарушением в «Мобильный патруль».

Сам себе инспектор: как наказать лихачей на дорогах Кузбасса

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / mobpatrol42.
Фото: youtube.com / mobpatrol42.

Комментарии

Рекомендуем

Новости

В Следкоме Кузбасса рассказали о новом и.о. руководителя

На должность первого заместителя руководителя регионального СК назначили Андрея Коновода.
Автодепо

Японские авто Vs русское бездорожье: как в Кемерове прошёл масштабный тест-драйв

Японские машины на русском бездорожье
Автодепо

«Переобуться» и не промахнуться: готовим машину к зиме

Когда стоит менять резину и сколько в этом сезоне стоит шиномонтаж
Чтиво

«Шары ярости»: как не подорваться на воздушных шариках

Чем и как в Кузбассе накачивают воздушные шары, где берут гелий и безопасно ли его хранить в местах массового скопления людей

Сегодня в Кемерове

Популярное