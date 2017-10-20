В Кемерове водителя маршрутки оштрафовали за попавший на видео проезд на «красный»

В Кемерове очевидец снял на видео, как водитель маршрутки №66т проехал на запрещающий сигнал светофора. Автомобилист нарушил ПДД на пересечении Дзержинского и Ленина.

В итоге мужчина прислал ролик в «Мобильный патруль». Сотрудники ГИБДД провели по данному факту проверку и установили водителя маршрутки.

«В отношении нарушителя полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове оштрафовали водителя автобуса за езду по трамвайным путям. Тогда очевидец также отправил видео с нарушением в «Мобильный патруль».