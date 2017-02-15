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В Кемерове восстановили водоснабжение на улице Рукавишникова после прорыва трубы

В Кемерове восстановили водоснабжение на улице Рукавишникова после прорыва трубы

Вода затопила часть Красноармейской и Кузнецкого проспекта.

В Кемерове восстановили водоснабжение домов на улице Рукавишникова после прорыва трубы. Напомним, авария произошла около 19:00. На место оперативно выехали службы, чтобы убрать образовавшееся «озеро» на Красноармейской и Кузнецком проспекте.

«Утечка на магистрали диаметром 160 мм локализована. Водоснабжение потребителям восстановлено», – рассказала Сибдепо руководитель группы по корпоративной политике и работе со СМИ ОАО «СКЭК» Жанна Чернова.

Для устранения последний прорыва трубопровода привлекли тяжёлую технику: грейдер, КамАЗы и трактор.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Telegram.

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