В Кемерове возбудили дело по факту гибели двух детей при задымлении в частном доме

Из жизни ушли мальчики в возрасте двух и шести лет.

В Кемерове возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при задымлении в частном доме в Рудничном районе.

«По версии следствия, 28 февраля текущего года в дневное время жители Рудничного района Кемерова заметили задымление частного дома, вызвали сотрудников МЧС. К этому времени домой пришла хозяйка, вместе с соседями вынесла на улицу детей в возрасте 2 лет 6 месяцев, 6 лет 8 месяцев. Однако спасти детей не удалось, врачи «скорой помощи» констатировали их смерть», — сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

По предварительной информации, мать четырёх детей закрыла двух сыновей дома и ушла по делам. Предположительно, мальчики нашли зажигалку и начали с ней играть. Это и привело к трагедии.

Как рассказала Сибдепо представитель пресс-службы регионального Следственного комитета Ирина Мазеева, в рамках расследования будет установлена точная причина смерти детей. Также специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, во время которой выяснят причину задымления. Кроме того, запрошена характеристика семьи. Уже известно, что мать воспитывала своих детей одна.

В пресс-службе областного ГУ МЧС изданию сообщили, что задымление произошло на участке в два квадратных метра и что сигнал о происшествии поступил пожарным поздно.