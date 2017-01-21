В Кемерове возле «Променада» столкнулись две иномарки (фото)

В Кемерове днём в субботу, 21 января, произошла серьёзная авария на проспекте Ленина у ТЦ «Променад». Участниками ДТП стали две иномарки, одну из которых при столкновении откинуло к светофору, возле которого стояли люди.

«Несколько полос для движения перекрыто. Информации о пострадавших пока нет», — передаёт с места события корреспондент Сибдепо.

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На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. Официальный комментарий правоохранителей по поводу данной аварии будет позднее.