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В Кемерове возле с.о. Денисово горел автобус

В Кемерове возле с.о. Денисово горел автобус

Водитель и очевидцы потушили пламя своими силами.

В понедельник, 26 июня, в Кемерове в 11:40 возле остановки с. о. Денисово загорелся рейсовый автобус №123. Пламя своими силами потушили водитель общественного транспорта и два пассажира.

«Когда пошёл дым из моторного отсека, водитель вышел из автобуса, а я и ещё один пассажир, попросили всех остальных выйти на улицу. Когда в автобусе никого не осталось, мы побежали в ближайший магазин за огнетушителями», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия Евгений Ревенко.

По словам собеседника, заряда огнетушителей не хватило, чтобы потушить пламя. Местный житель увидел, что горит автобус и принёс ещё два огнетушителя, но и этого оказалось недостаточно.

«Мы снова побежали в магазин, взяли там вёдра и начали носить воду из ближайшего огорода. В итоге пожар потушили. МЧС мы не вызывали, не до этого было», — добавил собеседник Сибдепо.

По словам Евгения, в результате происшествия никто не пострадал.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: Евгений Ревенко.
Фото: Евгений Ревенко.

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