В Кемерове возле ТЦ «Север» умерла девушка

В воскресенье, 8 октября, в Рудничном районе областного центра возле торгового центра «Север» умерла девушка. По словам очевидцев, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

«Мимо проезжал в 17:40. Возле «Севера» стояли сотрудники полиции, тело было накрыто простынёй. Скорой помощи не увидел», — рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Как рассказал онлайн-журналу осведомлённый источник, горожанке стало плохо, она упала и умерла. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Из-за чего скончалась женщина, пока неизвестно.