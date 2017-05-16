В Кемерове впервые пройдёт «Парад дружбы народов России»

12 июня в 12:00 в Кемерове впервые состоится «Парад дружбы народов России» — по центральной площади города пройдут представители разных народов страны в национальных костюмах. Шествие начнётся на улице Коломейцева, затем колонна пройдёт по проспекту Советскому до «нулевого километра» мимо трибун и далее через площадь Советов дойдет до главного здания областной администрации.

«Участвовать в параде-шествии будут национальные коллективы и члены различных диаспор, — рассказала Сибдепо режиссёр «Дома актёров» Ольга Максименко. – Мы не призываем к участию, но если кто-то захочет принять участие в шествии, он может подойти к застройке колонны, к 11 часам, найти представителей своего народа и присоединиться к ним, никто прогонять не будет. Национальный костюм в этом случае не обязателен».

После завершения шествия на площади Советов пройдёт яркий праздничный концерт, во время которого выступят лучшие творческие коллективы области – Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса, ансамбль сценического фольклора «Златозорье» областного колледжа культуры и искусств, солисты музыкального театра Кузбасса им. А Боброва и другие артисты.

По словам Ольги Максименко, в колонне пройдут 600 человек. В концерте же примут участие около 400 человек. Планируется, что на праздник также приедет участник проекта «Голос» из Хакассии.

Также в рамках празднования Дня России пройдут выставки-презентации национальных центров, изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства и различные фотозоны, презентации национальных костюмов и презентации-дегустации блюд.

Для гостей приготовят бесплатные угощения – плов и различные виды чая.

Праздник продлится до 16 часов.

«Парад дружбы народов» — всероссийская акция, цель которой объединить представителей всех народов страны и наглядно продемонстрировать единство и сплоченность. Парад одновременно пройдёт в 33 городах России.