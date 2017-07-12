Спорт
Кузбасс
В Кемерове впервые пройдёт турнир по вейкбордингу

В Кемерове впервые пройдёт турнир по вейкбордингу

Соревнования состоятся 22 июля.

22 июля в 12:00 вейк-парке на озере Красном (пр-т Притомский, 70) пройдут первые в городе соревнования по кабельному вейкбордингу «Кипяток».

Организатором состязаний выступил спортивный магазин «Твоя стихия». Предварительно отправлять заявку на участие в турнире не нужно, перед началом «Кипятка» будет проходить регистрация. Она начнется с 10 часов.

«У нас нет никаких возрастных ограничений для участников, — рассказал Сибдепо директор магазина «Твоя стихия» (Кемерово) Антон Добряков. – Участвовать могут и девушки, и молодые люди. Единственное ограничение – это должны быть люди с опытом катания. Потому что им придётся не просто проехать, а показать своё мастерство, продемонстрировать как можно больше трюков. Также желательно, чтобы у участников было своё снаряжение. Если же у спортсмена снаряжения нет, то шлем, вейкборд и жилет можно будет арендовать в вейк-парке Wake House».

Собеседник издания отметил, что подобные соревнования пройдут в Кузбассе во второй раз. Две недели назад в Новокузнецке прошли похожие состязания по вейкбордингу «WODAмёд». Тогда свои силы попробовали 16 человек. В этот раз планируется около 20 участников, в том числе из соседних регионов. Победитель соревнований получит вейкборд и крепления от компании Joint Wakeboards.

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Зрителям тоже не дадут скучать: все желающие смогут бесплатно попробовать свои силы на балансборде, сапбординге (сёрферная доска с веслом), позаниматься с тренером на выездном батуте. Также для гостей приготовят угощения и прохладительные безалкогольные напитки. За участие в различных конкурсах зрителей ждут призы и подарки от партнёров.

Кабельный вейкборд – активно развивающийся воднолыжный вид спорта, в котором спортсмен движется по воде с помощью системы кабелей (канатов) и лебёдок и выполняет различные трюки.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Александр Яовенко (vk.com/tvoyastihiyanvkz)

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