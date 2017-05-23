В Кемерове впервые прошёл турнир по вольной борьбе памяти милиционера Михаила Коломина

Коломин погиб при выполнении служебного задания в 2002 году.

В Кемерове впервые прошёл открытый турнир по вольной борьбе памяти кузбасского милиционера Михаила Коломина.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, соревнования состоялись в школе №48. В 2008 году этому учебному заведению присвоили имя Михаила Коломина, погибшего в 2002 году при выполнении задания в служебной командировке в составе СОБР. Ушедшего из жизни милиционера посмертно наградили орденом Мужества.

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Перед началом состязаний в холле школы ученики объявили минуту молчания и возложили цветы к памятной стеле.

«Он жил и работал ради вашего будущего. Подобные мероприятия позволяют понять, что это было не зря», — сказала участникам соревнований Юлия Коломина, супруга Михаила.

В турнире участвовали более 120 парней из разных населённых пунктов Кузбасса. Лучшими оказались сборные из Кемерова, Осинников, Белова и Беловского районов. Все участники состязаний получили медали.