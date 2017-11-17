В Кемерове впервые вручат премию «10 успешных женщин Кузбасса»

Лауреатами премии стали девушки, которые ранее участвовали в конкурсах «Миссис Кемерово» и «Миссис Кузбасс», имеют детей и добились успеха.

26 ноября в РК «Континент» пройдёт награждение лауреатов первой премии «10 успешных женщин Кузбасса». Первых обладателей премии выбрало специальное жюри — победительницами станут десять женщин, которые ранее участвовали в конкурсах «Миссис Кемерово» и «Миссис Кузбасс», а также имеют достижения в различных сферах деятельности. Планируется, что премия в дальнейшем станет ежегодной.

«В этот же день мы представим участниц конкурса красоты и материнства «Миссис Кемерово-2018», — рассказала Сибдепо директор проекта Виктория Сарапова. – В этом году их 18 человек, у каждой есть дети. У четырёх участниц — по трое детей. Конкурсантки нового конкурса красоты и материнства будут представлены после награждения лауреатов премии».

Директор конкурса также отметила, что самой молодой участнице в этом году 26 лет, а самой возрастной – 46 лет. Во время борьбы за звание «Миссис Кемерово-2018» женщинам предстоит пройти три оценочных этапа – интеллектуальный, вокально-творческий и кулинарный. Финал конкурса запланирован на весну 2018 года.

Отметим, прийти на церемонию награждения победительниц премии могут все желающие. Она состоится 26 ноября в 16:00 в РК «Континент». Стоимость билетов составляет 300 рублей.