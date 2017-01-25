С 25 января в Кемерове все школы закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. В областном центре эпидемический порог превышен на 15,3%.

«Все школы в Кемерове закрыты с 25 января до особого распоряжения», – сообщила Сибдепо начальник отдела эпидемиологического контроля управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новосёлова.

По словам собеседницы онлайн-журнала, по последним данным, всего в регионе из-за эпидемии гриппа и ОРВИ не работают 35 школ. В Гурьевске, Междуреченске и Мысках на карантин закрыты все образовательные учреждения.

Отметим, что за прошедшую неделю в регионе за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратились 19 625 человек.