В Кемерове второй день не работает крупный ТРК

В Кемерове второй день не работает ТРК «Зимняя Вишня». В официальной группе в соцсети «ВКонтакте» компекса сообщили, что причиной такой ситуации стали технические неполадки.

«Мы очень надеемся, что уже сегодня наш комплекс начнёт работу в обычном режиме, и обязательно оповестим об этом заранее», – добавили представители ТРК.

Торгово-развлекательный комплекс прекратил свою работу с 10:00 17 ноября. Из-за этого, например, кто-то не смог попасть в кино.

«Как только работа комплекса возобновиться, по купленным билетам можно прийти на любой сеанс. Также такой просроченный билет мы можем обменять на пригласительный с открытой датой, чтобы можно было посетить кинотеатр в любое другое удобное время», – пояснили Сибдепо в кинотеатре «Зимняя Вишня».

Также кинотеатр может сделать возврат денег по билету.