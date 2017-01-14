В Кемерове выберут «Бриллиантовую невесту»

В фестивале невест может принять участие девушка, которая вышла замуж в 2016 году.

В Кемерове стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Бриллиантовая невеста». Стать претенденткой на звание победительницы может любая девушка, которая вышла замуж в прошлом году.

«У нас единственное условие для участниц – чтобы девушка вышла замуж в 2016 году, — рассказал Сибдепо один из организаторов фестиваля невест в Кемерове Роман Валеев. – По возрасту никаких ограничений нет. Нам уже прислали 15 заявок. Но пока только восемь девушек стопроцентно подтвердили свое участие. Среди них одна участница с ограниченными возможностями. Мы ей очень рады и поэтому думаем сейчас, как сделать ее участие в конкурсе комфортным».

Прием заявок продлится до конца января. Сам фестиваль начнётся 14 февраля по всей России.

В рамках фестиваля участницам предстоит пройти «Школу любящих жён». На занятиях девушкам расскажут, как сохранить семью и любовь, научат заботиться о красоте и здоровье. Кроме этого девушки поучаствуют в мастер-классах по ораторскому искусству, дефиле, кулинарии и проведут несколько благотворительных акций.

В финальном конкурсе девушек ждет дефиле в образе невесты, конкурс домашних заданий (нужно стилизовать платье на заданную тему) и признаться в любви мужу со сцены.

Победительница конкурса получит право представлять Кемерово на Всероссийском этапе, который пройдёт в мае в Перми.