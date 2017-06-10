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В Кемерове выбрали «Лучшую молодую семью Кузбасса»

В областном конкурсе победила семья из Мысков.

В кемеровском Театре для детей и молодёжи прошёл финал областного конкурса «Молодая семья Кузбасса – 2017». В нём приняли участие 5 семей, представляющие из Кемерово, Юргу, Полысаево, Белово и Мыски. Заданиями на финал были визитная карточка семьи и сценическая постановка на тему 70-летия Дня шахтёра. Жюри наиболее высоко оценило выступление семьи Гордиенко из Мысков, которая и стала победителем.

Изначально в конкурсе участвовали 23 семьи, 18 из которых отсеялись в ходе отборочных туров. В первом туре участники проходили компьютерное тестирование на эрудицию, во втором – выполняли нормативы ГТО и делали скворечники.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: VK/Александр Гордиенко

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