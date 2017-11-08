В Кемерове выступит итальянский гитарист-виртуоз Лука Стриканьоли

20 ноября на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступит гитарист-виртуоз из Италии Лука Стриканьоли. Вместе с ним на сцену выйдет ансамбль скрипачей «Созвучие». Музыканты исполнят мировые хиты в авторской обработке, а также собственные сочинения Луки.

«Итальянский музыкант выступит с необычным инструментом – трёхгрифной акустической гитарой. Его выступление нельзя пропустить. Оно будет очень необычным и несомненно понравится всем любителям музыки», — рассказали Сибдепо в филармонии.

Лука участвовал в различных шоу для молодых талантов, а в 22 года его заметил известный американский гитарный лейбл CandyRat Records. В сентябре 2015 года музыкант стал самым обсуждаемым гитаристом на всемирном гитарном форуме в Лондоне. Лука Стриканьоли завоевал любовь зрителей в Китае, Европе, США и Канаде не только своей запредельной техникой игры, но и особым итальянским обаянием. Музыкант каждое своё движение, ноту, слово или улыбку превращает в часть шоу. Кроме этого, он единственный в мире, кто способен играть сразу на двух, трёх и даже пяти гитарах одновременно.

Концерт в Кемерове продлится около полутора часов, стоимость билетов составляет 400-700 рублей.