В Кемерове выступит кубинская группа Havana D’Primera & Alexander Abreu

14 октября на сцене Государственной филармонии Кузбасса пройдёт единственный в России концерт кубинской группы Havana D’Primera & Alexander Abreu. Концерт состоится в рамках европейского тура. Музыканты исполнят самые заводные свои композиции и обещают устроить грандиозное шоу.

Кроме возможности познакомиться с творчеством кубинцев, кемеровчане смогут выиграть iPhone и годовой абонемент в школу танцев «Сальса Кубана».

«Все гости при входе на концерт смогут заполнить специальный листок – указать имя, фамилию и телефон и скинуть его в лототрон. После концерта мы вытянем имена счастливчиков, которым достанутся призы», — рассказал Сибдепо руководитель школы «Сальса Кубана» Георгий Дёмкин.

После концерта в холле филармонии пройдёт сальса-вечеринка для всех гостей. На вечеринке профессиональные танцоры из России и Кубы проведут мастер-классы для тех, кто не умеет танцевать сальсу.

Как рассказал собеседник издания, музыканты также будут присутствовать на вечеринке и, при желании, кемеровчане смогут пообщаться с ними через переводчика.

На следующий день, 15 октября, Havana D’Primera & Alexander Abreu проведут мастер-класс по музыкальности для танцоров.

Концерт начнётся в 21:00. Стоимость билетов составляет 2 000 – 3 500 рублей.

Havana D’Primera & Alexander Abreu – кубинская группа, в которую входят 20 лучших кубинских музыкантов. На сегодняшний день это одна из самых молодых, но при этом популярных групп Кубы.